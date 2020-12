Libia, la liberazione dei pescatori italiani e il processo di pace (Di lunedì 21 dicembre 2020) In onda a “Che Tempo Che Fa” su Rai Tre il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha parlato della vicenda della liberazione dei pescatori siciliani tenuti per 108 giorni in ostaggio da parte della milizia che risponde al comando del signore della guerra dell’Est libico, Khalifa Haftar. Il ministro italiano ha detto: “All’inizio Haftar chiedeva la liberazione di quattro libici in Italia, condannati in secondo grado per traffico di esseri umani”, confermando le voci circolate da tempo, poi ha aggiunto: “Non era accettabile, poi siamo giunti a più miti ragioni per cui ci si chiedeva di riprendere semplicemente le relazioni”. E “abbiamo riallacciato i rapporti”, spiega Di Maio dando conferma definitiva all’intento del capo miliziano libico, caduto in disgrazia dopo che la sua iniziativa militare per conquistare Tripoli era stata ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 dicembre 2020) In onda a “Che Tempo Che Fa” su Rai Tre il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha parlato della vicenda delladeisiciliani tenuti per 108 giorni in ostaggio da parte della milizia che risponde al comando del signore della guerra dell’Est libico, Khalifa Haftar. Il ministro italiano ha detto: “All’inizio Haftar chiedeva ladi quattro libici in Italia, condannati in secondo grado per traffico di esseri umani”, confermando le voci circolate da tempo, poi ha aggiunto: “Non era accettabile, poi siamo giunti a più miti ragioni per cui ci si chiedeva di riprendere semplicemente le relazioni”. E “abbiamo riallacciato i rapporti”, spiega Di Maio dando conferma definitiva all’intento del capo miliziano libico, caduto in disgrazia dopo che la sua iniziativa militare per conquistare Tripoli era stata ...

(Trapani) - Poi Bernardo Salvo racconta della “stanza nera”. “Ci hanno tenuti in una stanza tutta dipinta di grigio scuro e nero - spiega - ...

Un pescatore: "Abbandonato dal mio peschereccio, minacciavano di tagliarmi la gola"

Bernardo Salvo, uno dei pescatori liberati in Libia, fa fatica a parlare ... E ci ha detto che noi saremmo stati rilasciati solo in cambio della liberazione di quattro detenuti libici in Italia. Ma ...

Bernardo Salvo, uno dei pescatori liberati in Libia, fa fatica a parlare ... E ci ha detto che noi saremmo stati rilasciati solo in cambio della liberazione di quattro detenuti libici in Italia. Ma ...