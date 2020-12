Le regole d’oro contro l’ipertensione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alfie Borromeo l’ipertensione è un problema che riguarda milioni di italiani, i quali ogni giorno si trovano alle prese con terapie e diete specifiche. In effetti una delle battaglie più efficaci che possiamo condurre contro l’ipertensione si svolge a tavola. Vi proponiamo qui una dieta semplice: sette regole alimentari da seguire con costanza ed un menu giornaliero che potrà aiutarvi a tenere sotto controllo l’ipertensione: Le regole anti-ipertensione Non aggiungere il sale alle pietanze già condite Non aggiungere il sale all’acqua di cottura della pasta Abituare il palato ad apprezzare il sapore originale dei cibi Condire i piatti con spezie ed aromi Preferire il pane senza sale (tipo toscano) Ridurre il consumo di cibi pronti, spuntini salati, salse (anche ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alfie Borromeoè un problema che riguarda milioni di italiani, i quali ogni giorno si trovano alle prese con terapie e diete specifiche. In effetti una delle battaglie più efficaci che possiamo condurresi svolge a tavola. Vi proponiamo qui una dieta semplice: settealimentari da seguire con costanza ed un menu giornaliero che potrà aiutarvi a tenere sottollo: Leanti-ipertensione Non aggiungere il sale alle pietanze già condite Non aggiungere il sale all’acqua di cottura della pasta Abituare il palato ad apprezzare il sapore originale dei cibi Condire i piatti con spezie ed aromi Preferire il pane senza sale (tipo toscano) Ridurre il consumo di cibi pronti, spuntini salati, salse (anche ...

