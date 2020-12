Il mondo reagisce a una variante sars-cov-2 e le altre notizie sul virus (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Ema dà l’autorizzazione condizionata per l’uso del vaccino della Pfizer-Biontech nell’Unione europea, porti e aeroporti chiusi per la variante inglese del virus, sciopero dei medici in Kenya: l’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Ema dà l’autorizzazione condizionata per l’uso del vaccino della Pfizer-Biontech nell’Unione europea, porti e aeroporti chiusi per lainglese del, sciopero dei medici in Kenya: l’attualità sulla pandemia. Leggi

enzo_canova : @mircoDmirco Vada avanti! Come si e’ andati per 2000 anni. Esiste un mondo che agisce di cui lei fa parte ed un mon… - ruben_romano10 : @OfficialASRoma Allenatore che legge male e reagisce peggio con i cambi. TUTTO IL PORCO MONDO vede che quel che ci… - igorzornetta : @Marco_dreams Non è che ognuno reagisce al lutto a modo proprio? Magari la vedova ha bisogno di parlare al mondo in… - SkavenDe : RT @GiovannaDiTroia: '#Sacher-drive', lo storico #hotel di #Vienna reagisce alla pandemia vendendo le torte - intaesarms : Non c'è una singola volta in cui nel video Jimin non dice che 'le army sono le migliori fan del mondo'. Come si reagisce a questo!!?!? -

Ultime Notizie dalla rete : mondo reagisce Il mondo reagisce a una variante sars-cov-2 e le altre notizie sul virus - Giovanna Chioini Internazionale Il mondo reagisce a una variante sars-cov-2 e le altre notizie sul virus

L’Ema dà l’autorizzazione condizionata per l’uso del vaccino della Pfizer-Biontech nell’Unione europea, porti e aeroporti chiusi per la variante inglese del virus, sciopero dei medici in Kenya: l’attu ...

Variante Covid: riunione straordinaria dell’Ue: oggi alle 11

Anche l’Unione Europea reagisce contro la nuova variante di Covid-19. Oggi alle 11 avverrà una riunione straordinaria per decidere le misure. La nuova variante del Covid-19 fa paura non solo ...

L’Ema dà l’autorizzazione condizionata per l’uso del vaccino della Pfizer-Biontech nell’Unione europea, porti e aeroporti chiusi per la variante inglese del virus, sciopero dei medici in Kenya: l’attu ...Anche l’Unione Europea reagisce contro la nuova variante di Covid-19. Oggi alle 11 avverrà una riunione straordinaria per decidere le misure. La nuova variante del Covid-19 fa paura non solo ...