Gravina: «Spero in stadi aperti dopo il 6 Gennaio. Mancini? Troveremo accordo» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto a Radio anch’io sport. Queste le sue parole Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto a Radio anch’io sport. Queste le sue parole sulla Serie A e sulla Nazionale. CAMPIONATO – «Il campionato è avvincente, ha lasciato qualche sorpresa ma è privo dell’elemento fondamentale: il tifoso. Questo si sente e si vede. E’ uno spettacolo monco e non posso dire per quanto tempo resterà così. Speriamo dopo il 6 Gennaio, con l’apertura di alcune infrastrutture truistiche, magari anche il calcio potrà riaprire gli stadi. E’ un auspicio». stadi – «E’ uno degli elementi fondamentali della nostra attività. Sono due agli asset su cui puntare per avere un calcio diverso che si possa confrontare al meglio con le realtà estere: gli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il presidente della FIGC Gabrieleè intervenuto a Radio anch’io sport. Queste le sue parole Il presidente della FIGC Gabrieleè intervenuto a Radio anch’io sport. Queste le sue parole sulla Serie A e sulla Nazionale. CAMPIONATO – «Il campionato è avvincente, ha lasciato qualche sorpresa ma è privo dell’elemento fondamentale: il tifoso. Questo si sente e si vede. E’ uno spettacolo monco e non posso dire per quanto tempo resterà così. Speriamoil 6, con l’apertura di alcune infrastrutture truistiche, magari anche il calcio potrà riaprire gli. E’ un auspicio».– «E’ uno degli elementi fondamentali della nostra attività. Sono due agli asset su cui puntare per avere un calcio diverso che si possa confrontare al meglio con le realtà estere: gli ...

LuigiBevilacq17 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gravina: spero a gennaio ritorno tifosi in stadi #GabrieleGravina - sy_healthy : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gravina: spero a gennaio ritorno tifosi in stadi #GabrieleGravina - MediasetTgcom24 : Covid, Gravina: spero a gennaio ritorno tifosi in stadi #GabrieleGravina - marifcinter : Gravina: “Spero in tifosi negli stadi già da gennaio. Sarà un segno che…” - fcin1908it : Gravina: 'Spero in tifosi negli stadi già da gennaio. Sarà un segno che...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Spero Gravina: "Spero che a gennaio i tifosi ritornino negli stadi" Gazzetta di Parma Serie A, Gravina: «Spero in stadi aperti dopo il 6 gennaio»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto il punto sulla riapertura degli stadi e sul rinnovo di Roberto Mancini ...

Gravina: "Spero che a gennaio i tifosi ritornino negli stadi"

«Il campionato sta andando abbastanza bene ma è privo di un elemento fondamentale, il pubblico, e questo si vede e si sente. Quando potrà ritornare ancora non lo so, ma io mi auguro che da gennaio il ...

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto il punto sulla riapertura degli stadi e sul rinnovo di Roberto Mancini ...«Il campionato sta andando abbastanza bene ma è privo di un elemento fondamentale, il pubblico, e questo si vede e si sente. Quando potrà ritornare ancora non lo so, ma io mi auguro che da gennaio il ...