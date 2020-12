Covid, focolaio in call center nell’Alto-Casertano. Sindaco ai cittadini: “State attenti” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVairano Patenora (Ce) – focolaio in un call center dell’Alto-Casertano, con una trentina di dipendenti positivi al Covid. Lo comunica su facebook Bartolomeo Cantelmo, Sindaco di Vairano Patenora, comune con poco più di 6500 abitanti, dove si contano 45 persone attualmente positive. “Circa 30 impiegati presso un call center sito in un vicino comune – scrive il primo cittadino – sono risultati positivi al Covid, alcuni di questi sono residenti a Vairano, in particolare nella frazione Scalo. L’Asl, con la collaborazione dei Comuni interessati, sta già provvedendo ad impartire le opportune indicazioni a tutti i positivi, con il tracciamento dei contatti. Vista la grave situazione, raccomando ancora di più il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVairano Patenora (Ce) –in undell’Alto-, con una trentina di dipendenti positivi al. Lo comunica su facebook Bartolomeo Cantelmo,di Vairano Patenora, comune con poco più di 6500 abitanti, dove si contano 45 persone attualmente positive. “Circa 30 impiegati presso unsito in un vicino comune – scrive il primo cittadino – sono risultati positivi al, alcuni di questi sono residenti a Vairano, in particolare nella frazione Scalo. L’Asl, con la collaborazione dei Comuni interessati, sta già provvedendo ad impartire le opportune indicazioni a tutti i positivi, con il tracciamento dei contatti. Vista la grave situazione, raccomando ancora di più il ...

Il piano vaccinale anti-COVID della Regione prevede che dopo gli operatori sanitari e gli ospiti delle RSA, saranno vaccinati i lavoratori del commercio e di altri settori che si sono dimostrati sorgente di focolai.

Covid-19, a scuola non si creano focolai. Un nuovo studio lo dimostra

Le aule che rispettano le norme anti Covid sono sicure, la scuola non è un luogo in cui si creano focolai. È quanto emerge dal progetto "A tutela dello studente, per una scuola sicura" - promosso dall ...

