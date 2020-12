Carne o non carne. Questo è il problema (Di lunedì 21 dicembre 2020) Negli ultimi anni, è cresciuto il dibattito internazionale sulle diete sostenibili e assistiamo sempre più spesso a una sorta di lotta ideologica contro la carne. Sembra che si sia creata una frattura tra chi difende la tradizione e chi invece spinge per l’innovazione. Ma siamo sicuri che armare questa lotta sia la soluzione giusta? Siamo sicuri che l’innovazione debba essere vista come una minaccia alla tradizione? O forse l’innovazione rappresenta lo strumento per far sì che la tradizione sopravviva, rinnovata? E, nel caso della carne, quali sono le innovazioni e perché è importante conoscerle e guardarle in prospettiva come alternative e non necessariamente come minaccia ai pilastri della nostra tradizione? Partiamo dai dati e dallo scenario con il quale ci confrontiamo: siamo oltre 7 miliardi di abitanti su ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Negli ultimi anni, è cresciuto il dibattito internazionale sulle diete sostenibili e assistiamo sempre più spesso a una sorta di lotta ideologica contro la. Sembra che si sia creata una frattura tra chi difende la tradizione e chi invece spinge per l’innovazione. Ma siamo sicuri che armare questa lotta sia la soluzione giusta? Siamo sicuri che l’innovazione debba essere vista come una minaccia alla tradizione? O forse l’innovazione rappresenta lo strumento per far sì che la tradizione sopravviva, rinnovata? E, nel caso della, quali sono le innovazioni e perché è importante conoscerle e guardarle in prospettiva come alternative e non necessariamente come minaccia ai pilastri della nostra tradizione? Partiamo dai dati e dallo scenario con il quale ci confrontiamo: siamo oltre 7 miliardi di abitanti su ...

