Trebaseleghe, uomo uccide a coltellate i due figli di 15 e 13 anni e si suicida (Di domenica 20 dicembre 2020) I fratelli, una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 13, sono stati uccisi a coltellate. A trovare i tre corpi il fratello dell'omicida. Ignoto il movente del gesto Leggi su corriere (Di domenica 20 dicembre 2020) I fratelli, una ragazza di 15e un ragazzo di 13, sono stati uccisi a. A trovare i tre corpi il fratello dell'omicida. Ignoto il movente del gesto

Alle ore 14:00 circa, in Trebaseleghe (pd), via Sant'Ambrogio n.85, militari dell'arma intervenivano presso abitazione di Pontin Alessandro nato Noale (VE) il 18 agosto 1971, divorziato, il quale cors ...

18.42 Uccide figli e si suicida nel Padovano Un uomo di 49 anni ha ucciso a coltel- late i due figli, una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 13, poi si è tolto la vita con la stessa arma. Il fatto è ...

