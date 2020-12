Super-G Val d’Isere, Goggia: “Qualche rammarico, ma week-end è stato positivo” (Di domenica 20 dicembre 2020) “La gara di oggi mi lascia Qualche rammarico, ho sbagliato in alto e ho accumulato un po’ di svantaggio. Con un decimo in meno avrei fatto un altro piazzamento in top-5. In ogni caso è stato un weekend positivo e solido”. Lo ha detto Sofia Goggia, settima nel Super-G di Val d’Isere dopo la vittoria nella discesa di ieri. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) “La gara di oggi mi lascia, ho sbagliato in alto e ho accumulato un po’ di svantaggio. Con un decimo in meno avrei fatto un altro piazzamento in top-5. In ogni caso èunende solido”. Lo ha detto Sofia, settima nel-G di Valdopo la vittoria nella discesa di ieri. SportFace.

