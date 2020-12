Su Rai1 il docufilm su Papa Francesco | una vita all' insegna dell' accoglienza

Ultime Notizie dalla rete : Rai1 docufilm

Per evitare assembramenti in piazza, il 25 dicembre, il Papa non si affaccerà dalla loggia ma impartirà la benedizione dall'Aula delle Benedizioni.Il 23 dicembre, in seconda serata, verrà trasmesso "Il nostro Papa" di Tiziana Lupi e Marco Spagnoli sulla vita del pontefice ...