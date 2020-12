Philip Morris: nessuna stangata, aumento tassazione limitato al 5% (Di domenica 20 dicembre 2020) Emergono, in vista dell’approvazione della legge di Bilancio, nuovi tasselli riguardanti l’affaire Philip Morris. A meno di un mese dall’indiscrezione pubblicata da Il Riformista, che ha portato alla luce un maxi-finanziamento di 2,4 milioni di euro in consulenze (dal 2017 all’ottobre 2020) alla Casaleggio Associati da parte della multinazionale americana Philip Morris, il quotidiano torna sulla questione. Al centro vi è la tassazione sul tabacco riscaldato quello, per capirci, usato nelle oggi diffusissime “Iqos” prodotte, appunto, dalla Philip Morris che – secondo Il Riformista – sarebbe stata abbassata dal Movimento 5 stelle proprio in cambio delle sopracitate consulenze. Vero è che il Parlamento con l’aiuto del M5s ha votato un provvedimento che abbassa al 25% le ... Leggi su quifinanza (Di domenica 20 dicembre 2020) Emergono, in vista dell’approvazione della legge di Bilancio, nuovi tasselli riguardanti l’affaire. A meno di un mese dall’indiscrezione pubblicata da Il Riformista, che ha portato alla luce un maxi-finanziamento di 2,4 milioni di euro in consulenze (dal 2017 all’ottobre 2020) alla Casaleggio Associati da parte della multinazionale americana, il quotidiano torna sulla questione. Al centro vi è lasul tabacco riscaldato quello, per capirci, usato nelle oggi diffusissime “Iqos” prodotte, appunto, dallache – secondo Il Riformista – sarebbe stata abbassata dal Movimento 5 stelle proprio in cambio delle sopracitate consulenze. Vero è che il Parlamento con l’aiuto del M5s ha votato un provvedimento che abbassa al 25% le ...

