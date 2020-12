Padova | uomo uccide figli a coltellate e si toglie la vita

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 20 dicembre 2020) Undi 49 anni ha ucciso i due, di 15 anni e 13 anni, ae poi si è tolto lacon la stessa arma. Il fatto è avvenuto alle 13.45 a Trebaseleghe, in provincia di, in una casa di via Sant''Ambrogio. E' stato un fratello di Alessandro Pontin, così si chiamava il padre, a scoprire i tre cadaveri. In base alle ricostruzioni, sembra che i due ragazzini abbiano tentato di fuggire ma sono stati colpiti a morte. Sul caso indagano i carabinieri.