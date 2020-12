Ora “si deve” fare la differenza nella lotta alla camorra (Di domenica 20 dicembre 2020) Come ogni settimana, il pensiero della domenica. Oggi parlo di un tema difficile e spinoso. ORA “SI deve” fare LA differenza. L’ultima campagna elettorale è stata una delle peggiori di sempre. “C’era da sconfiggere il mostro” ha detto Arianna Organo con il solito acume. Per settimane si è parlato della camorra. Da un lato e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 20 dicembre 2020) Come ogni settimana, il pensiero della domenica. Oggi parlo di un tema difficile e spinoso. ORA “SILA. L’ultima campagna elettorale è stata una delle peggiori di sempre. “C’era da sconfiggere il mostro” ha detto Arianna Organo con il solito acume. Per settimane si è parlato della. Da un lato e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AndreaBricchi77 : Ho appena chiesto a Arrigo Sacchi: “Che interventi deve fare il #Milan sul mercato di Gennaio?”. Mi ha risposto:… - accioxjames : 'Morire in battaglia è un onore' Senti Stronza, ora lo lasci stare, lui fa tutto quello che deve fare E SE NE VAN… - DunderM18844422 : Sono bellissimi insieme ma Giulietta si deve un po' proteggere da questa situazione, perché lui ha altri pensieri c… - TerrinoniL : Sindaco Roma, addio intesa. Il Pd riparte da zero. Calenda: ora deve appoggiare me - DanieleRosa1973 : @AppostaMi @virginiaraggi Il progetto per la riqualificazione di Piazza Augusto Imperatore è partito ben prima di… -