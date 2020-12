Milan e Inter a segno, Leao in gol dopo sei secondi (Di domenica 20 dicembre 2020) Milan e Inter fanno la voce grossa nella tredicesima giornata di serie A. I rossoneri battono il Sassuolo in trasferta 2-1 con un gol lampo di Leao. Calhanoglu inizia un'azione personale e poi serve Leao che mette a segno lo zero a uno 6,76 secondi dopo l'avvio della partita. E' il record assoluto del pallone made in Italy e dei cinque maggiori campionati europei. Il precedente era datato 2 dicembre 2001, quando Paolo Poggi, ci mise poco meno di 8 secondi, su assist di Dario Hubner, per sbloccare un Fiorentina-Piacenza. Squadra di Pioli in pieno controllo del gioco e raddoppio al 26' con Saelemaekers abile a sfruttare la discesa sulla fascia di Theo Hernandez. Nel finale il gol della bandiera di Berardi su punizione. Milan ancora ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 20 dicembre 2020)fanno la voce grossa nella tredicesima giornata di serie A. I rossoneri battono il Sassuolo in trasferta 2-1 con un gol lampo di. Calhanoglu inizia un'azione personale e poi serveche mette alo zero a uno 6,76l'avvio della partita. E' il record assoluto del pallone made in Italy e dei cinque maggiori campionati europei. Il precedente era datato 2 dicembre 2001, quando Paolo Poggi, ci mise poco meno di 8, su assist di Dario Hubner, per sbloccare un Fiorentina-Piacenza. Squadra di Pioli in pieno controllo del gioco e raddoppio al 26' con Saelemaekers abile a sfruttare la discesa sulla fascia di Theo Hernandez. Nel finale il gol della bandiera di Berardi su punizione.ancora ...

