Lazio-Napoli 2-0 | in gol Immobile e Luis Alberto | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di domenica 20 dicembre 2020) Partenopei spenti e senza idee. Per laottima prestazione per rilanciarsi2-0, Cronaca,ed– Ilfa visita allaper provare a reagire dopo la sconfitta del Meazza, dove solo un rigore di Lukaku ha deciso l’incontro. I biancocelesti allenati da Simone Inzaghi devono invece recuperare terreno in classifica e sperano di farlo giocando in casa all’Olimpico. La sfida coinvolge due squadre dal grandissimo potenziale, ma che quest’anno devono ancora trovare l’assetto migliore per perseguire la costanza e la ...