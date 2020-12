Lazio – Napoli 0-0 | Live Match | Formazioni ufficiali

Leggi su meteoweek

(Di domenica 20 dicembre 2020) Posticipo serale della 13a giornata di Serie A. Alle 20:45 allo stadio Olimpico va in scena la sfida d’alta classifica tra, entrambe uscite scontente dopo il turno infrasettimanale. Lavuole riscattare il pareggio a Benevento. Illa sconfitta di misura in casa dell’ Inter. Out Correa e Acerbi nella, L'articolo0-0proviene da www.meteoweek.com.