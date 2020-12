Inzaghi | “Dimentichiamoci di avere otto punti di vantaggio sulla terzultima Ci manca un rigore”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 20 dicembre 2020) Filippo, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della sua squadra contro il Genoa. Queste le parole dell’allenatore: “Affrontavamo un Genoa molto più forte di quanto non dica la classifica, noi avevamo delle assenze e mi fa piacere abbia segnato Sau appena entrato dalla panchina. Dobbiamo dimenticare assolutamente gli 8di, altrimenti daremo ragione a chi ci vedeva retrocessi in partenza. La Serie A insegna che non bisogna mai abbassare la guardia. Quest’anno e mezzo a Benevento è stato straordinario. In B abbiamo fatto record incredibili e unici nella storia del calcio, la nuova missione era quella di lottare per salvarsi. L’obiettivo è possibile, ma guai a pensare che sarà facile. Il salto di maturità lo abbiamo fatto con il Sassuolo, quando abbiamo analizzato prima di tutto la ...