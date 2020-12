Incendio in un ospedale Covid: morti otto pazienti tra i 56 e gli 85 anni (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono otto le vittime, di età compresa tra i 56 e gli 85 anni, dell’Incendio scoppiato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Covid di Gaziantep, in Turchia Tragedia in un ospedale Covid in Turchia. L’esplosione di un respiratore ha scatenato un vasto Incendio nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale dell’Università Sanko di Gaziantep. Ad annunciarlo, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) Sonole vittime, di età compresa tra i 56 e gli 85, dell’scoppiato nel reparto di terapia intensiva dell’di Gaziantep, in Turchia Tragedia in unin Turchia. L’esplosione di un respiratore ha scatenato un vastonel reparto di terapia intensiva dell’dell’Università Sanko di Gaziantep. Ad annunciarlo, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

