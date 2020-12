Daydreamer, Tè con vista come Can Yaman e Demet Ozdemir (Di domenica 20 dicembre 2020) I luoghi più romantici di Daydreamer, che hanno accompagnato l'amore di Can Yaman e Demet Ozdemir star della Soap turca di Canale5. Leggi su comingsoon (Di domenica 20 dicembre 2020) I luoghi più romantici di, che hanno accompagnato l'amore di Canstar della Soap turca di Canale5.

QuiMediaset_it : +++ AVVISO AI FAN +++ il prossimo appuntamento con #DAYDREAMER é in prima serata, da giovedì 7 gennaio, sempre su… - Monia42199977 : @CanYamanTheKing @canyaman1989 Buona Domenica?? Sì oggi relax con la famiglia.??..ma senza la compagnia della puntat… - sassa_dega_ : 19 DICEMBRE: Descrivi Can con tre parole? Difficile ma direi: protettivo, spirito libero e orgoglioso #DayDreamer… - valedreamer_ : E comunque da adesso la mia mente viaggia e pensa a quei giorni, dal 5 al 10 gennaio e a Gianni che guarda daydream… - MarcusGiorgia : RT @Simona03447356: Per quelle che sostenevano che hanno messo i CD di Bitter sweet nella rivista Daydreamer per il successo di Ek, tengo… -