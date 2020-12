Damsgaard strega la Serie A | c’è l’Inter sul talento della Sampdoria

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 dicembre 2020), le prestazioni di Mikkel Damasgaard attirano gli sguardi delle big diA:monitora il centrocampista danese Secondo gol in campionato per il giovane Mikkelcontro il Crotone. Un’altra prestazione convincente dell’esternoche continua ad attirare su di sé gli sguardiA. LEGGI L’EDITORIALE DI SAMPNEWS24 SU CROTONESecondo quanto riporta calciomercato.com, gli osservatori delhanno monitorato a lungo il centrocampista danese, dando il loro assenso all’acquisto. La società nerazzurra ha iniziato a sondare il terreno con la dirigenza blucerchiata, non c’è ancora una trattativa, ma potrebbe presto aprirsi un vero e proprio tavolo di ...