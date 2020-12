Covid | una variante si aggira per l' Europa

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) A una settimana esatta dall’inizio della distribuzione ufficiale del vaccino in tutta l’Unione europea, dall’Inghilterra arriva una pessima notizia. Ovvero l’esistenza di una nuovadelche si diffonde in maniera molto più veloce. Tanto da far imporre al governo guidato da Boris Johnson il lockdown totale per Londra e per il sud est dell’Inghilterra. Di fronte all’emergenza è stata subito avvertita l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha fatto sapere che la nuova forma del virus è stata individuata anche in Danimarca e Australia, oltre che in Olanda. Per far capire l’incisività della nuova, l’Independent sottolinea che nel Regno Unito i casi di-19 sono aumentati di oltre il 50% in una settimana. Con quasi 36mila nuove infezioni registrate nelle ultime 24 ore. Davanti a questa ...