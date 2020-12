Conti corrente: quale scegliere per tenere i soldi veramente al sicuro? (Di domenica 20 dicembre 2020) Spesso si decide di conservare i propri risparmi in banca perché pensiamo essere la soluzione migliore, la soluzione più sicura, ma è realmente così? E bene sapere, che nemmeno il conto corrente è esente da truffe, spesso depositiamo dei soldi ma poi quando li andiamo a recuperate sono meno di quanti ne erano inizialmente, il tutto è dovuto alle spese di mantenimento di un conto corrente, ovviamente ogni opzione è differente, ci sono anche Conti correnti che ti permettono di guadagnarci un minimo, tutto dipende da quale si sceglie. Secondo delle ultime ricerche che sono state effettuate, si è visto che dall’inizio della pandemia le persone che hanno deciso di aprire dei Conti corrente sono nettamente aumentati rispetto agli anni precedenti. Questo perchè in una ... Leggi su android-news.eu (Di domenica 20 dicembre 2020) Spesso si decide di conservare i propri risparmi in banca perché pensiamo essere la soluzione migliore, la soluzione più sicura, ma è realmente così? E bene sapere, che nemmeno il contoè esente da truffe, spesso depositiamo deima poi quando li andiamo a recuperate sono meno di quanti ne erano inizialmente, il tutto è dovuto alle spese di mantenimento di un conto, ovviamente ogni opzione è differente, ci sono anchecorrenti che ti permettono di guadagnarci un minimo, tutto dipende dasi sceglie. Secondo delle ultime ricerche che sono state effettuate, si è visto che dall’inizio della pandemia le persone che hanno deciso di aprire deisono nettamente aumentati rispetto agli anni precedenti. Questo perchè in una ...

