Benevento-Genoa | Inzaghi | “Meritiamo di vedere questi successi Vogliamo più rispetto dagli arbitri”

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Genoa Benevento-Genoa, le formazioni ufficiali Goal.com Visualizza la copertura completa su Google News Benevento, Inzaghi: “Era una partita spartiacque, ci abbiamo dato dentro”

L'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, ha commentato la vittoria odierna contro il Genoa di Maran, a cui augura di rimanere sulla panchina del grifone ancora. "Mi auguro che Maran possa avere un ...

Benevento fatale: il Genoa esonera Maran e richiama Ballardini

La decisione al termine della pesante sconfitta di Benevento. Per il tecnico romagnolo, 56 anni, è la quarta esperienza in rossoblù ...

