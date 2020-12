Benevento-Genoa 2-0 | Inzaghi a fine gara | “Non guardiamo la classifica” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Benevento batte il Genoa 2-0 grazie alle reti di Sau e Insigne e vola distante otto punti dalla zona retrocessione. Un successo meritato quello dei campani, ma il tecnico Inzaghi invita tutto l’ambiente alla calma. Vittoria dopo quattro giornate senza i tre punti, dodicesimo posto in classifica e zona retrocessione lontana otto punti. “Non L'articolo Benevento-Genoa 2-0 Inzaghi a fine gara “Non guardiamo la classifica” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilbatte il2-0 grazie alle reti di Sau e Insigne e vola distante otto punti dalla zona retrocessione. Un successo meritato quello dei campani, ma il tecnicoinvita tutto l’ambiente alla calma. Vittoria dopo quattro giornate senza i tre punti, dodicesimo posto ine zona retrocessione lontana otto punti. “Non L'articolo2-0“Nonla” proviene da www.meteoweek.com.

Benevento-Genoa, le formazioni ufficiali

Insigne e Sau: il Benevento piega il Genoa

Milan e Inter si impongono 2-1

