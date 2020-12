Bayern Monaco, infortunio muscolare per Coman: stop di due settimane (Di domenica 20 dicembre 2020) Monaco DI BAVIERA - Due settimane di stop per Kingsley Coman per un'elongazione alla coscia sinistra. L'ex juventino è uscito ieri alla mezz'ora del match di Bundesliga poi vinto 2-1 dal Bayern Monaco ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 dicembre 2020)DI BAVIERA - Duediper Kingsleyper un'elongazione alla coscia sinistra. L'ex juventino è uscito ieri alla mezz'ora del match di Bundesliga poi vinto 2-1 dal...

