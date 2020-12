Amadeus torna sul caso Morgan dopo l’esclusione da Sanremo 2021: “Insulti irripetibili” (Di domenica 20 dicembre 2020) Amadeus torna sul caso Morgan dopo l’esclusione da Sanremo 2021, vissuta da Marco Castoldi con grande delusione. Il direttore artistico, sentito da Fabrizio Biasin di Libero, ha raccontato cosa sia successo nel momento in cui ha deciso di comunicare la sua esclusione dalla rosa dei Campioni. Dalle dichiarazioni rese da Morgan, poteva sembrare che Amadeus avesse promesso a Marco Castoldi di essere presente tra i 26 Big: “Bugia. Gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival”. Morgan ha inoltre dichiarato che Amadeus gli avrebbe offerto di partecipare ad ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 dicembre 2020)sulda, vissuta da Marco Castoldi con grande delusione. Il direttore artistico, sentito da Fabrizio Biasin di Libero, ha raccontato cosa sia successo nel momento in cui ha deciso di comunicare la sua esclusione dalla rosa dei Campioni. Dalle dichiarazioni rese da, poteva sembrare cheavesse promesso a Marco Castoldi di essere presente tra i 26 Big: “Bugia. Gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival”.ha inoltre dichiarato chegli avrebbe offerto di partecipare ad ...

