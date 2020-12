Una visione fantastica aspettando il Natale (Di domenica 20 dicembre 2020) È una piccola grotta che mi affascina stanotte… è una serata fredda, l’aria è gelida, la senti scorrere lungo la schiena come una lama sottile. Eppure son vestito, gli altri che vedo attorno a me sono seminudi, con i piedi fasciati d’erba o stracci. Sono pastori, c’è un forte odore di escrementi di animali intrisi con gli effluvi umidi della notte. Il paesaggio in parte mosso con le sue colline innevate brilla sotto un cielo così denso di stelle che non l’avevo mai visto. Quella coperta stellare di lapislazzuli intermittenti e senza luna diffonde una luce strana, soffusa, soprannaturale. I volti che mi scorrono al fianco, sono come tagliati nel marmo scuro con occhi luccicanti. Sì, brillano davvero, come se ognuno di essi rifletta una stella. È una bizzarra sensazione vedere queste ombre muoversi tutte verso un’unica direzione: laggiù, proprio ai piedi della collina, c’è una tenue ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 20 dicembre 2020) È una piccola grotta che mi affascina stanotte… è una serata fredda, l’aria è gelida, la senti scorrere lungo la schiena come una lama sottile. Eppure son vestito, gli altri che vedo attorno a me sono seminudi, con i piedi fasciati d’erba o stracci. Sono pastori, c’è un forte odore di escrementi di animali intrisi con gli effluvi umidi della notte. Il paesaggio in parte mosso con le sue colline innevate brilla sotto un cielo così denso di stelle che non l’avevo mai visto. Quella coperta stellare di lapislazzuli intermittenti e senza luna diffonde una luce strana, soffusa, soprannaturale. I volti che mi scorrono al fianco, sono come tagliati nel marmo scuro con occhi luccicanti. Sì, brillano davvero, come se ognuno di essi rifletta una stella. È una bizzarra sensazione vedere queste ombre muoversi tutte verso un’unica direzione: laggiù, proprio ai piedi della collina, c’è una tenue ...

matteorenzi : Che Italia vogliamo tra vent’anni? Dove mettiamo i soldi europei? Se c’è una visione possiamo discutere di come raf… - matteorenzi : Nel piano Next Generation UE c’è un collage di buone proposte senza un’anima, una visione, un’idea di come vogliamo… - ivanscalfarotto : È un momento straordinario della storia del Paese. Un momento di ripartenza che ci consentirà di ridisegnare il pro… - GisasTheClown : per chi cerca info sul film di demon slayer: è presente sulle piattaforme più popolari di streaming in sub ita, in… - carlayo : @salvatorebrizzi Visione lucida della realtà. Una realtà illusoria pensata nei minimi dettagli. Un set cinematograf… -

Ultime Notizie dalla rete : Una visione La Basilicata non ha alcuna idea di dove andare, le manca una Visione Basilicata24 Emilio Isgrò cancella le leggi razziali. Al Colle opera per non dimenticare

Presentati ieri online 71 nuovi lavori di artisti e designer nell’ambito di «Quirinale contemporaneo». Il presidente Mattarella: «Ulteriore slancio e solidità al nostro futuro» ...

BONGIORNO (IV): SODANO UNA GIOVANE ECCELLENZA AGRIGENTINA AL SERVIZIO DELLA CITTÀ.

Alla città serve una visione, lontana dalla politica clientelare. Vigileremo attentamente e saremo pronti a “bastonare” chi intende fare i soliti brogli. Noi giovani desideriamo vivamente non ...

Presentati ieri online 71 nuovi lavori di artisti e designer nell’ambito di «Quirinale contemporaneo». Il presidente Mattarella: «Ulteriore slancio e solidità al nostro futuro» ...Alla città serve una visione, lontana dalla politica clientelare. Vigileremo attentamente e saremo pronti a “bastonare” chi intende fare i soliti brogli. Noi giovani desideriamo vivamente non ...