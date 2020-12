Ultimi giorni per contagiarsi | non perdete questa occasione! Folla in Italia

Leggi su chenews

(Di sabato 19 dicembre 2020)nelle piazze e nelle strade di tuttaper la caccia all’ultimo regalo e all’ultimo respiro prima del lockdown. Il titolo è ovviamente provocatorio. Sfogatevi adesso che poi tutti insieme dovete restare a casa e sperare che vada bene e non arrivi la terza ondata. Non importa se fino ad un minuto prima del lockdown si riempiono le piazze fino addirittura a chiuderle per la troppa gente, o si invadono le metropolitane con una marea di respiri che stanno vicini vicini. Quel che conta è restare a casa durante le feste, ma tanto già lo facevamo gli anni scorsi, che novità sarebbe? I negozi a Natale e Santo Stefano, più Capodanno, chi li ha mai aperti? Nessuno, a parte i ristoranti per chi festeggia di nicchia e non ha tutta sta voglia di cucinare a casa. Per il resto, tutto il clamore fatto per chiudere tutto, è inutile. ...