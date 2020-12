Thuram sputa ad un avversario in ‘Gladbach-Hoffenheim | cosa rischia

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Marcusha ammaliato tutti per le sue gesta in campo: il francese però si è reso protagonista di un gesto davvero da censura Marcusha ammaliato tutto il pubblico europeo e soprattutto italiano per le sue gesta in campo: le movenze, l’eleganza e i gol hanno acceso l’interesse di grandi club per lui.però oggi si è reso protagonista di un brutto gesto in campo: al 79? della gara con l’, il francese hato a Stefan Posch. Si profila una lunga squalifica per lui. #Bundesliga?? Marcusa pris un rouge aujourd'hui pour avoir craché sur son adversaire. ?#BMGTSG pic.twitter.com/olsGnIE4Sn — Footballogue???? (@Footballogue) December 19, 2020 Leggi su Calcionews24.com