The Mandalorian: c'è anche Baby Yoda tra i personaggi in 3D di Google Search (Di domenica 20 dicembre 2020) Grogu, meglio noto come Baby Yoda, star della serie tv The Mandalorian, è tra i personaggi che si possono vedere in 3D attraverso Google Search. Grazie a Google, i fan di The Mandalorian possono visualizzare Grogu, aka Baby Yoda, in versione 3D, proiettandolo con la realtà aumentata nell'ambiente circostante. Con il penultimo weekend di dicembre è calato il sipario sulla seconda stagione di The Mandalorian, la serie tv che tanti consensi continua a raccogliere tra gli abbonati Disney+ e soprattutto tra i fan di Star Wars. Uno dei segreti del successo dello show ideato da Jon Favreau è senza dubbio Grogu, meglio conosciuto come Baby Yoda, capace di far innamorare gente ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 dicembre 2020) Grogu, meglio noto come, star della serie tv The, è tra iche si possono vedere in 3D attraverso. Grazie a, i fan di Thepossono visualizzare Grogu, aka, in versione 3D, proiettandolo con la realtà aumentata nell'ambiente circostante. Con il penultimo weekend di dicembre è calato il sipario sulla seconda stagione di The, la serie tv che tanti consensi continua a raccogliere tra gli abbonati Disney+ e soprattutto tra i fan di Star Wars. Uno dei segreti del successo dello show ideato da Jon Favreau è senza dubbio Grogu, meglio conosciuto come, capace di far innamorare gente ...

