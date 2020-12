Stanze separate e pochi piatti Ecco il "folle" cenone di Natale (Di sabato 19 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Come organizzare un pranzo di Natale in sicurezza? "Posate usa e getta e niente buffet. Meglio fare aperitivi lunghi" Se fino al 2019, quando del virus sapevamo poco a nulla, il pranzo di Natale era l'occasione per radunare zii, prozii, cugini e nipoti di secondi grado, quest'anno non sarà così. Il nuovo Decreto Natale prevede, infatti, che si possano ricevere a casa non più di 2 persone nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa. Ma come bisognerà comportarsi a tavola? "Meglio evitare che tutti tocchino con le mani la stessa pietanza preferendo, in alternativa ai classici panettoni gastronomici, cibi monoporzione e posate usa e getta", suggeriscono gli esperti. Ma vediamo nel dettaglio quali potrebbero essere le misure da adottare per un "pranzo o cenone in sicurezza". Tavoli ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Come organizzare un pranzo diin sicurezza? "Posate usa e getta e niente buffet. Meglio fare aperitivi lunghi" Se fino al 2019, quando del virus sapevamo poco a nulla, il pranzo diera l'occasione per radunare zii, prozii, cugini e nipoti di secondi grado, quest'anno non sarà così. Il nuovo Decretoprevede, infatti, che si possano ricevere a casa non più di 2 persone nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa. Ma come bisognerà comportarsi a tavola? "Meglio evitare che tutti tocchino con le mani la stessa pietanza preferendo, in alternativa ai classici panettoni gastronomici, cibi monoporzione e posate usa e getta", suggeriscono gli esperti. Ma vediamo nel dettaglio quali potrebbero essere le misure da adottare per un "pranzo oin sicurezza". Tavoli ...

Nella stanza degli abbracci si ritrova il sorriso

Si tratta della ’stanza degli abbracci’, una ... Certo mediato dal plexiglass che separa i congiunti all’interno e da quelle ‘maniche’ che impediscono un vero e proprio contatto fisico, ma che pur non ...

