Serie B | per la Cremonese una vittoria d' oro zecchino

Cremona, 19 dicembre 2020 - La Cremonese soffre sino al termine con un Cosenza mai domo, ma tiene stretto l'esiguo vantaggio maturato grazie al gol di Pinato al 14' del primo tempo e conduce in porto

BRESCIA – Il reggiano che castiga la Reggiana. Il Brescia allenato da Davide Dionigi (nato proprio in città nel 1974) vince e stacca i granata in classifica. Vittoria meritata della formazione delle r ...

Nzola pronto alla sfida tra giganti contro Lukaku: da novembre 'l'uomo di Italiano' ha fatto meglio di CR7

Dopo la partita con il Bologna, Vincenzo Italiano lo ha definito "l'emblema della voglia dello Spezia". Ora M'Bala NZola è pronto ad affrontare l'Inter di Lukaku, un altro "gigante" abituato come lui ...

