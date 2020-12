Serie A | Parma-Juventus | Kulusevski dal 1? | Liverani dà fiducia a Inglese Le formazioni ufficiali

(Di sabato 19 dicembre 2020) Alle ore 20,45 lasarà ospite del.I bianconeri alla ricerca del successo dopo il pari rimediato nello scorso turno in casa contro l'Atalanta, Pirlo dovrà rinunciare all'acciaccato Paulo Dybala e ritrova dal 1' Dejan. Le(4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Gervinho;. Allenatore: Fabio(3-4-1-2): Buffon; De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Danilo, McKennie, Bentancur, Chiesa;; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Il match tra Parma e Juventus è il posticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.Da questo punto di vista sono tranquillo, stiamo riuscendo a trovare i giusti automatismi“. Il Parma è in serie positiva da quattro giornate e, nonostante la caratura dell’avversario, proverà ad ...