Salerno, controlli in corso a piazza della Concordia (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continuano a Salerno i controlli anche a piazza della Concordia sui passeggeri che, a bordo dei pullman, arrivano dai comuni delle regioni settentrionali. Anche con l’aiuto dei volontari dell’associazione Humanitas, ogni passeggero viene sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea. In caso di febbre infatti viene disposta la quarantena. Si tratta di una misura anticontagio predisposta, nella regione Campania, dal presidente de Luca preoccupato dal possibile aumento, in prossimità delle festività natalizie, dei casi di Covid. Analoghi controlli vengono effettuati anche presso la stazione ferroviaria di Salerno per i viaggiatori che arrivano attraverso i collegamenti su ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continuano aanche asui passeggeri che, a bordo dei pullman, arrivano dai comuni delle regioni settentrionali. Anche con l’aiuto dei volontari dell’associazione Humanitas, ogni passeggero viene sottoposto alla rilevazionetemperatura corporea. In caso di febbre infatti viene disposta la quarantena. Si tratta di una misura anticontagio predisposta, nella regione Campania, dal presidente de Luca preoccupato dal possibile aumento, in prossimità delle festività natalizie, dei casi di Covid. Analoghivengono effettuati anche presso la stazione ferroviaria diper i viaggiatori che arrivano attraverso i collegamenti su ...

salernotoday : Buoni spesa: consegne verso il completamento a Salerno, controlli conclusi ad Agropoli - salernonotizie : Stretta di Natale: summit della Prefettura di Salerno per piano di controlli - salernotoday : Salerno presa d'assalto per le compere, il Prefetto annuncia il piano per Natale: ecco cosa cambia… - ottopagine : Stretta pre natalizia: più controlli nei negozi e ai cittadini #Salerno - occhio_notizie : Anche a #Salerno controlli intensificati per gli arrivi dal Nord -