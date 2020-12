Pioli su Ibrahimovic: “Voleva tornare a tutti i costi. Sarà ancora più forte” (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic dopo l’infortunio di ieri nel corso della conferenza stampa di stamane “Prima dell’allenamento eravamo convinti che potesse essere a disposizione con il Sassuolo per giocare uno spezzone. Andava tutto bene, poi c’è stato questo intoppo. Ibra aveva una voglia incredibile di rientrare. E’ forte e tornerà più forte di prima”. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato delle condizioni di Zlatandopo l’infortunio di ieri nel corso della conferenza stampa di stamane “Prima dell’allenamento eravamo convinti che potesse essere a disposizione con il Sassuolo per giocare uno spezzone. Andava tutto bene, poi c’è stato questo intoppo. Ibra aveva una voglia incredibile di rientrare. E’e tornerà piùdi prima”. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : #Pioli su #ibrahimovic: 'Prima dell'allenamento eravamo convinti che potesse essere a disposizione con il Sassuolo… - DiMarzio : Buone notizie da Milanello per Pioli - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Serve un vice #Ibrahimovic? 'Se ci sarà la possibilità di migliorare l'organico lo faremo, d… - ndl00 : RT @AntoVitiello: #Pioli in conferenza: 'Serve un vice #Ibrahimovic? 'Se ci sarà la possibilità di migliorare l'organico lo faremo, dipende… - sportli26181512 : Pioli racconta il ko di Ibra: “Era pronto a tornare, poteva giocare uno spezzone col Sassuolo. Poi l’intoppo”: Stef… -