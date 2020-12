Pallamano, Supercoppa maschile 2020: a Chieti festeggia Bolzano, Conversano sconfitto ai rigori (Di sabato 19 dicembre 2020) Trecento giorni dopo l’ultimo trofeo assegnato, è il Conversano a conquistare il primo titolo della stagione 2020/2021, assicurandosi la Supercoppa italiana di Pallamano maschile 2020, al termine di una partita intensa e ricca di emozioni, culminata sul punteggio di 34-32 contro il Bolzano, dopo i tempi supplementari A sbloccare il punteggio ci pensano proprio i pugliesi, con il gol dall’angolo di Gian Valentino Rossetto, raddoppiando in contropiede con Jacopo Lupo. Bolzano risponde subito dall’angolo con Martin Sonnerer, ma dall’altro lato del campo è Arnad Hamzic a trafiggere Pedro Hermones dai nove metri, mentre Pasqualino Di Giandomenico abbassa la saracinesca. Marin Greganic interrompe l’emorragia in contropiede, ma gli altoatesini continuano a ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Trecento giorni dopo l’ultimo trofeo assegnato, è ila conquistare il primo titolo della stagione/2021, assicurandosi laitaliana di, al termine di una partita intensa e ricca di emozioni, culminata sul punteggio di 34-32 contro il, dopo i tempi supplementari A sbloccare il punteggio ci pensano proprio i pugliesi, con il gol dall’angolo di Gian Valentino Rossetto, raddoppiando in contropiede con Jacopo Lupo.risponde subito dall’angolo con Martin Sonnerer, ma dall’altro lato del campo è Arnad Hamzic a trafiggere Pedro Hermones dai nove metri, mentre Pasqualino Di Giandomenico abbassa la saracinesca. Marin Greganic interrompe l’emorragia in contropiede, ma gli altoatesini continuano a ...

