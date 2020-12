Napoli | girava in scooter per il Vasto | arrestato 20enne spacciatore

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto, in giro inper il rionea spacciare:– Nel pomeriggio di ieri i Falchi della Squadra Mobile, nel corso delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un servizio di osservazione in via Bologna, documentando una compravendita di droga tra un giovane in sella ad unoed un uomo acquirente. I poliziotti hanno immediatamente bloccato lo, Gaetano Donzetti, 20 anni con precedenti di polizia, trovato in possesso di un pacchetto di sigarette che conteneva 4 buste di marijuana per il peso complessivo di 6 grammi circa, di tre involucri con 3,10 grammi circa di hashish e di 230 euro, mentre l’acquirente aveva una bustina ...