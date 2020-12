LIVE – Lecce-Pisa 0-2 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ladimatch valevole per la tredicesima giornata di. I padroni di casa, reduci da tre pareggi consecutivi, vogliono tornare alla vittoria per proseguire la loro rincorsa al primo posto, mentre i toscani, dopo i sette punti ottenuti nelle ultime tre partite, sperano di allungare lapositiva e allontanarsi dalla zona playout. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 19 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Listkowski; Falco, Stepinski. Allenatore: Lanna: Perilli; Belli, ...