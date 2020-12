Libia: figlia pescatore tunisino, 'io discriminata quando non ho potuto telefonare a papà' (Di sabato 19 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) su Notizie.it.

Mazara del Vallo (Trapani), 19 dic. (Adnkronos) - 'In questi 108 giorni ci siamo sentiti una famiglia con tutti gli altri parenti dei pescatori, ma ...

Insaf, figlia di uno dei pescatori di Mazara del Vallo: "Più che una liberazione, è stata un'umiliazione"

Insaf Jemmali è una delle tre figlie di Farhat Jemmali, uno dei pescatori tunisini che insieme agli altri marittimi italiani, indonesiani e senegalesi, si è trovato per 108 giorni detenuto in carcere ...

