Inferno in metro a Milano, nigeriano armato di bottiglia aggredisce passanti e agenti (video) (Di sabato 19 dicembre 2020) Inferno in metro a Milano, dove cittadini terrorizzati si sono ritrovati ad assistere alla scena di un nigeriano 28enne che, all’improvviso, aggredisce i passanti alla fermata di Cadorna. Scene di ordinaria criminalità a cui non ci si abituerà mai. Succede tutto nel giro di pochi, concitati minuti. Senza un perché, se non quello additabile a una lucida follia, violenta e indiscriminata. Siamo nella stazione della metropolitana Cadorna. Precisamente all’interno del mezzanino della fermata metro Cadorna, in centro a Milano. Un nigeriano di 28 anni all’improvviso dà in escandescenze e, brandendo una bottiglia di vetro, minaccia i malcapitati passanti. Tra chi fugge e chi prova a schivare ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 dicembre 2020)in, dove cittadini terrorizzati si sono ritrovati ad assistere alla scena di un28enne che, all’improvviso,alla fermata di Cadorna. Scene di ordinaria criminalità a cui non ci si abituerà mai. Succede tutto nel giro di pochi, concitati minuti. Senza un perché, se non quello additabile a una lucida follia, violenta e indiscriminata. Siamo nella stazione dellapolitana Cadorna. Precisamente all’interno del mezzanino della fermataCadorna, in centro a. Undi 28 anni all’improvviso dà in escandescenze e, brandendo unadi vetro, minaccia i malcapitati. Tra chi fugge e chi prova a schivare ...

E' riapparso, in certi momenti, lo spettro dell'ottobre 2012, quando per l'esondazione del torrente Pontone, l'acqua e il fango travolsero uccidendola una donna di 82 anni, ...

