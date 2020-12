Il centro commerciale Gargano presenta 'Mask to school' (Di sabato 19 dicembre 2020) Grande successo a Foggia per l'iniziativa sociale per i bambini del territorio e le loro famiglie. Il centro commerciale Gargano ha lanciato in questi giorni l'iniziativa ' Mask to school ' con l'... Leggi su foggiatoday (Di sabato 19 dicembre 2020) Grande successo a Foggia per l'iniziativa sociale per i bambini del territorio e le loro famiglie. Ilha lanciato in questi giorni l'iniziativa 'to' con l'...

sandraribi : RT @massimcoppola: Ok, noi siamo in 5. 3 non conviventi. Quindi uno dei miei fratelli dovrà rimanere a casa a mangiarsi una scatoletta di t… - barbara75ferre : @RaffoRotondo Mia figlia gattonava al centro commerciale, due anni di asilo nido,un giorno di assenza. Detto ciò, s… - salvatoretillo1 : @marina101902 Anche da noi ad Alghero tutto chiuso dentro i centro commerciale,non se ne può più - filidifumetto : RT @matteozenatti: Bravo. Le consiglio anche di regalare le mascherine, ne hanno bisogno. Poi vada in un centro commerciale a far girare l'… - matteozenatti : Bravo. Le consiglio anche di regalare le mascherine, ne hanno bisogno. Poi vada in un centro commerciale a far gira… -

Ultime Notizie dalla rete : centro commerciale Centro commerciale I Gigli: terminata la nuova passerella al primo piano LA NAZIONE Roma, maxi controlli alle vie del centro: lente d’ingrandimento sugli assembramenti

A garantire che gli acquisti nelle principali strade a vocazione commerciale vengano effettuati senza assembramenti e tramite il corretto uso dei dispositivi individuale di protezione, saranno gli ...

Maximo, due milioni per il Laurentino. D’Innocenti (M5s): “Faremo consultazione online”

Ci sono due milioni di euro da spendere per il Laurentino. Li ha messi a disposizione Parsec 6, la società proprietaria del Centro Commerciale Maximo. Per aprire il 27 novembre ha sottoscritto un ...

A garantire che gli acquisti nelle principali strade a vocazione commerciale vengano effettuati senza assembramenti e tramite il corretto uso dei dispositivi individuale di protezione, saranno gli ...Ci sono due milioni di euro da spendere per il Laurentino. Li ha messi a disposizione Parsec 6, la società proprietaria del Centro Commerciale Maximo. Per aprire il 27 novembre ha sottoscritto un ...