**Governo: pressing su Conte, Pd teme stallo su Recovery, Iv 'prima verifica'** (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte non avrebbe ancora fornito una data. Ma un'indicazione è arrivata ieri sera in conferenza stampa. "Abbiamo l'urgenza -ha detto il premier- di completare subito il confronto. Nei prossimi giorni avremo dei Contenuti sul tavolo, le proposte avanzate dalle forze di maggioranza. Torneremo a confrontarci tutti insieme su questi punti e definire le priorità". E tra queste, sottolinea, "c'è sicuramente anche il Recovery Plan". Una convocazione, appunto, non è ancora stata recapitata ai partiti. Ma il Pd e anche Italia Viva hanno in mente un orizzonte temporale breve. I dem lo ripetono da giorni. La verifica non può bloccare tutto. C'è da decidere l'allocazione di oltre 200 miliardi e il timore è che la verifica tenga bloccato l'ok alla bozza del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Il premier Giuseppenon avrebbe ancora fornito una data. Ma un'indicazione è arrivata ieri sera in conferenza stampa. "Abbiamo l'urgenza -ha detto il premier- di completare subito il confronto. Nei prossimi giorni avremo deinuti sul tavolo, le proposte avanzate dalle forze di maggioranza. Torneremo a confrontarci tutti insieme su questi punti e definire le priorità". E tra queste, sottolinea, "c'è sicuramente anche ilPlan". Una convocazione, appunto, non è ancora stata recapitata ai partiti. Ma il Pd e anche Italia Viva hanno in mente un orizzonte temporale breve. I dem lo ripetono da giorni. Lanon può bloccare tutto. C'è da decidere l'allocazione di oltre 200 miliardi e il timore è che latenga bloccato l'ok alla bozza del ...

LegaSalvini : ++ SUPERMEDIA SONDAGGI YOUTREND/AGI: BOOM LEGA, CRESCITA DI QUASI UN PUNTO ++ Premiato il pressing di Matteo Salvin… - TV7Benevento : **Governo: pressing su Conte, Pd teme stallo su Recovery, Iv 'prima verifica'** (2)... - TV7Benevento : **Governo: pressing su Conte, Pd teme stallo su Recovery, Iv 'prima verifica'**... - vincereelezioni : Né rimpasti, né larghe intese. Il Pd chiede uno colpo di reni a Conte - morgante_ant : Per come si sono messe le cose, per Giuseppi sarebbe necessario non proprio un “colpo di reni”, ma un colpo di qual… -