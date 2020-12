GF VIP 5, Dayane Mello in lacrime per l’uscita dalla Casa di Cristiano Malgioglio: “Sento un vuoto” (Di sabato 19 dicembre 2020) La ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip ha portato all’eliminazione di Cristiano Malgioglio. Il paroliere, dopo il verdetto del televoto, ha salutato i suoi compagni d’avventura ed ha abbandonato la Casa. l’uscita dalla Casa di Cristiano Malgioglio ha gettato nello sconforto Dayane Mello, che non è riuscita a trattenere le lacrime. GF VIP, dopo la puntata Dayane si isola e va in sauna Al termine della ventisettesima puntata del GF VIP, Dayane Mello si è recata in sauna, dove scossa per l’eliminazione di Cristiano Malgioglio si è sfogata in un pianto liberatorio. Sonia Lorenzini, ha raggiunto immediatamente la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 19 dicembre 2020) La ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip ha portato all’eliminazione di. Il paroliere, dopo il verdetto del televoto, ha salutato i suoi compagni d’avventura ed ha abbandonato ladiha gettato nello sconforto, che non è riuscita a trattenere le. GF VIP, dopo la puntatasi isola e va in sauna Al termine della ventisettesima puntata del GF VIP,si è recata in sauna, dove scossa per l’eliminazione disi è sfogata in un pianto liberatorio. Sonia Lorenzini, ha raggiunto immediatamente la ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP salvo è DAYANE! #GFVIP - GrandeFratello : Dayane e Rosalinda VS tutti: le due migliori amiche si trovano sistematicamente in conflitto con la maggior parte d… - LivviElisa : Scusate ma Dayane Mello è ancora dentro la casa del gf vip??? - minanakora : @Enfjansa Per questo conduceva un programma di cucina sconosciuto? No. Svegliatevi. Al GF vip si va per TORNARE fam… - annaros70527446 : @GF_diretta Sessimo, scenate di gelosia lesbo e blocchi con le donne: al Gf Vip è solo strategia? Dalle frasi ecces… -