Gemma Galgani e Maurizio a letto | una serata da apoteosi | fino a dove si è spinta con Guerci

(Di sabato 19 dicembre 2020) La puntata di “Uomini e Donne”, andata in onda venerdì 18 dicembre 2020, è entrata di diritto nella storia del trash., protagonista in discussa del trono over, ha detto in studio di essersi sentita in estasi per aver fatto l’amore con il corteggiatoredopo ben 4 anni di astinenza. Il racconto per filo e per segno sotto lo sguardo stupito degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari e della stessa conduttrice Maria De Filippi. leggi anche l’articolo —> Carolina Russi, chi è la bellissima figlia di Anna Pettinelli: l’avete mai vista? Dopo anni di delusioni, tra le ultime quella col giovane Sirius, e degli attacchi ripetuti di Tina Cipollari,è riuscita a vivere dell’intimità con l’ultra50enne, di bell’aspetto. ...