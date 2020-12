Decreto Natale, De Luca prepara nuova ordinanza: misure più restrittive in Campania (Di sabato 19 dicembre 2020) In tarda serata, il Premier Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa per annunciare le misure previste dal nuovo e forse ultimo DPCM di questo triste 2020. Un Decreto che blinda l’Italia, ma con alcune deroghe per vivere le feste natalizie con un minimo di socialità. Le regole dell’ultimo DPCM, però, varranno solo in parte L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) In tarda serata, il Premier Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa per annunciare lepreviste dal nuovo e forse ultimo DPCM di questo triste 2020. Unche blinda l’Italia, ma con alcune deroghe per vivere le feste natalizie con un minimo di socialità. Le regole dell’ultimo DPCM, però, varranno solo in parte L'articolo

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - StefanoFeltri : Vediamo se è quella definitiva, ma nella bozza di decreto sul Natale non c'è praticamente nulla di quello che hanno… - ilpost : Cosa dice il decreto sugli spostamenti a Natale - antnqu : RT @StefanoZukunft1: Il nuovo #Decreto di Natale ha istituzionalizzato la mia quotidianità e quella di @antnqu...adesso non potremo essere… - RogerHalsted : #Decreto anti-COVID o anti-#Natale? -