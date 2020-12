Covid-19, Contea di Los Angeles al collasso 2 morti ogni ora (Di sabato 19 dicembre 2020) Ospedali al collasso nella California meridionale e centrale, mentre i numeri della pandemia continuano a peggiorare con contagi giornalieri che superano i 53.000 casi. In una conferenza stampa, la direttrice della sanità pubblica della Contea di Los Angeles, Barbara Ferrer, ha parlata di "un'ondata esplosiva e molto mortale" aggiungendo in particolare che con l'attuale tasso di mortalità, nella Contea muoiono due persone ogni ora.Due giorni fa il governo statale aveva fornito 5.000 sacche mortuarie e approntato 60 celle frigorifere per i cadaveri sempre più numerosi. "Gli ospedali sono sotto assedio e i nostri modelli di azione non mostrano una fine a questa tragedia", ha detto Christina Ghaly, direttrice dei servizi sanitari della Contea di Los Angeles. Il numero ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 dicembre 2020) Ospedali alnella California meridionale e centrale, mentre i numeri della pandemia continuano a peggiorare con contagi giornalieri che superano i 53.000 casi. In una conferenza stampa, la direttrice della sanità pubblica delladi Los, Barbara Ferrer, ha parlata di "un'ondata esplosiva e molto mortale" aggiungendo in particolare che con l'attuale tasso di mortalità, nellamuoiono due personeora.Due giorni fa il governo statale aveva fornito 5.000 sacche mortuarie e approntato 60 celle frigorifere per i cadaveri sempre più numerosi. "Gli ospedali sono sotto assedio e i nostri modelli di azione non mostrano una fine a questa tragedia", ha detto Christina Ghaly, direttrice dei servizi sanitari delladi Los. Il numero ...

Ospedali al collasso nella California meridionale e centrale, mentre i numeri della pandemia continuano a peggiorare con contagi giornalieri che ...

Coronavirus: tweet Conte, a breve conferenza stampa

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Un tweet del premier, Giuseppe Conte, annuncia la conferenza stampa che inizierà tra pochi minuti a Palazzo Chigi.

