Clamoroso Suarez sull’esame farsa: avrebbe ammesso di conoscere la prova d’esame (Di sabato 19 dicembre 2020) Arrivano nuovi clamorosi aggiornamenti sull’esame farsa dell’attaccante Luis Suarez, il calciatore avrebbe confermato di avere saputo prima i contenuti della prova. Tutto è nato dopo la rottura con il Barcellona, sull’uruguaiano si sono mosse tante squadre, tra queste anche la Juventus. I bianconeri avevano raggiunto l’accordo sia con il calciatore e poi con il club spagnolo, ma un ostacolo è subito sembrato insormontabile: il passaporto italiano. E’ stato organizzato comunque un esame presso l’università di Perugia, l’esito è stato positivo ma per una questione di tempi tecnici alla fine Suarez si è trasferito all’Atletico Madrid. La confessione di Suarez (Photo by David Ramos/Getty Images)Luis Suarez avrebbe confermato di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 dicembre 2020) Arrivano nuovi clamorosi aggiornamentidell’attaccante Luis, il calciatoreconfermato di avere saputo prima i contenuti della. Tutto è nato dopo la rottura con il Barcellona, sull’uruguaiano si sono mosse tante squadre, tra queste anche la Juventus. I bianconeri avevano raggiunto l’accordo sia con il calciatore e poi con il club spagnolo, ma un ostacolo è subito sembrato insormontabile: il passaporto italiano. E’ stato organizzato comunque un esame presso l’università di Perugia, l’esito è stato positivo ma per una questione di tempi tecnici alla finesi è trasferito all’Atletico Madrid. La confessione di(Photo by David Ramos/Getty Images)Luisconfermato di ...

Arrivano nuovi clamorosi aggiornamenti sull'esame farsa dell'attaccante Luis Suarez, il calciatore avrebbe confermato di avere saputo prima i contenuti della prova. Tutto è nato dopo la rottura con il ...

