Caso Vagli | il Partito Comunista chiede le dimissioni del sindaco Lodovici

Ultime Notizie dalla rete : Caso Vagli

LuccaInDiretta

MASSA.“Ci si è speso 180.000 euro, ohhh, no scusate che li ho spesi a ... fra notai e pinco pallini”. È il 30 gennaio scorso e a parlare è Giorgio Turba, imprenditore massese dell’escavazione ed ex pa ...Nel caso in esame, una ex moglie aveva chiesto al giudice di riconoscerle ... nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell'assegno, oppure se siano invece praticabili altre scelte ...