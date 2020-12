Bari, De Laurentiis: “Serie C infame, esigo i tre punti a Palermo. Servirebbe un po’ di c**o…” (Di sabato 19 dicembre 2020) "La Serie C è una categoria infame: dobbiamo uscirne a tutti i costi".Parola di Luigi De Laurentiis. Diversi sono stati i temi trattati dal presidente del Bari, intervenuto ai microfoni della stampa: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine pugliese, reduce dal pareggio contro la Vibonese, alla sfida in quel di Palermo in programma il prossimo 23 dicembre allo Stadio "Renzo Barbera". Di seguito, le sue dichiarazioni."Natale è un momento di bilanci e i miei due anni e mezzo a Bari hanno tanti aspetti positivi: in un 2020 terribile, siamo riusciti comunque a ripartire, arrivando ad un passo dalla B. Ora bisogna compiere quel passo. La Ternana sta tenendo una media punti 'folle', ma noi non molliamo - ha detto De Laurentiis, come riportato da ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) "LaC è una categoria: dobbiamo uscirne a tutti i costi".Parola di Luigi De. Diversi sono stati i temi trattati dal presidente del, intervenuto ai microfoni della stampa: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine pugliese, reduce dal pareggio contro la Vibonese, alla sfida in quel diin programma il prossimo 23 dicembre allo Stadio "Renzo Barbera". Di seguito, le sue dichiarazioni."Natale è un momento di bilanci e i miei due anni e mezzo ahanno tanti aspetti positivi: in un 2020 terribile, siamo riusciti comunque a ripartire, arrivando ad un passo dalla B. Ora bisogna compiere quel passo. La Ternana sta tenendo una media'folle', ma noi non molliamo - ha detto De, come riportato da ...

