Antonella Elia | tutta la verità sull’addio a Pietro Delle Piane

Opinionista con merito del Grande Fratello Vip in corso, Antonella Elia è sicuramente uno dei personaggi tv più spontanei e trasparente. Esperta di reality, la showgirl dopo esserne stata parte oggi li commenta con ironia e sarcasmo anche se ad interessare al pubblico è soprattutto la sua vita privata messa in piazza dopo la partecipazione a Temptation Island che ha fatto conoscere il suo discutibile fidanzato Pietro Delle Piane. I dubbi su Pietro e la sincerità dei suoi sentimenti sono iniziati lo scorso anno quando Antonella era una concorrente del GFVIP, poi la showgirl ha potuto conoscere meglio Pietro nel reality dei sentimenti dove alla fine ha scelto di uscire sola. Qualche settimana dopo la fine di Temptation è tornata insieme a lui e oggi è ...

