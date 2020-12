Traffico Roma del 18-12-2020 ore 15:30 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi giornata con molto Traffico quella di oggi cominciamo dal raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti in diversi tratti in particolare tra Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dal bivio con la Roma Firenze Sino all’uscita La Rustica decisamente trafficato anche la carreggiata esterna del raccordo dove ci sono incolonnamenti a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all’uscita a Romanina incolonnamenti anche sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Viale Palmiro Togliatti al raccordo quindi in uscita da Roma situazione analoga sulla Flaminia Ci sono code in uscita da Roma da Corso Francia al raccordo per quanto riguarda la tangenziale ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi giornata con moltoquella di oggi cominciamo dal raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti in diversi tratti in particolare tra Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dal bivio con laFirenze Sino all’uscita La Rustica decisamente trafficato anche la carreggiata esterna del raccordo dove ci sono incolonnamenti a tratti a partire dal bivio con laFiumicino fino all’uscita anina incolonnamenti anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti al raccordo quindi in uscita dasituazione analoga sulla Flaminia Ci sono code in uscita dada Corso Francia al raccordo per quanto riguarda la tangenziale ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 18-12-2020 ore 09:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Aerei, da Atlanta a New York, con Delta aumentano i voli Covid tested per l’Italia

Traffico in aumento a Termini per esodo di Natale

StampaDopo una mattina tranquilla, il traffico passeggeri alla Stazione Termini si presenta in sensibile aumento. Sono tante le persone in arrivo da Milano o Torino e altrettanti quelli che si stanno ...

